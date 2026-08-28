1 630 оккупантов и сотни единиц техники: потери России по состоянию на 28 августа
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1 630 захватчиков.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 483 780 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – 1 483 780 (+1 630) человек;
- танков – 12 307 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 237 (+0);
- артиллерийских систем – 48 749 (+55);
- РСЗО – 2 067 (+2);
- средств ПВО – 1 593 (+3);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 485 024 (+1 657);
- наземных робототехнических комплексов – 2 420 (+16);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493);
- специальной техники – 4 604 (+2);
- крылатых ракет – 5 060 (+8).
Потери России / Инфографика Генштаба
Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – безвозвратные.
В то же время контракты за это время подписали меньше – 232 тысячи человек.
Украинская разведка сообщает, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки 2026–2007 года.