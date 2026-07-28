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Живая сила и техника постоянно минусируется: какие потери России на 28 июля

София Рожик
Потери России
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает терять живую силу и технику на фронте Украины. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили еще 1560 окупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1442140. Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 2-8 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 442 140 (+1 560) человек;
  • танков – 12 226 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 038 (+6);
  • артиллерийских систем – 46 902 (+71);
  • РСЗО/MLRS – 1 970 (+1);
  • средства ПВО – 1519 (+0);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 431 310 (+1 755);
  • наземные робототехнические комплексы – 2054 (+16);
  • корабли/катера – 34 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 126 850 (+548);
  • специальная техника – 4 476 (+4),
  • крылатые ракеты – 4 950 (+0).

Потери России в войне на 28 июля 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что СБС подстрелили российский БПЛА "Форпост-Р" . Его нивелировали в Курской области страны-агрессоры. Он является тяжелым дорогостоящим ударно-разведывательным БПЛА, носителем управляемых боеприпасов.

Также Силы обороны нанесли масштабный удар по тылу оккупантов . Среди пораженных целей – экспортный терминал в Ростове-на-Дону, где после попадания вспыхнул масштабный пожар.