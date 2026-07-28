Жива сила й техніка невпинно мінусується: які втрати Росії на 28 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 442 140. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 2-8 липня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб;

танків – 12 226 (+1);

бойових броньованих машин – 25 038 (+6);

артилерійських систем – 46 902 (+71);

РСЗВ / MLRS – 1 970 (+1);

засоби ППО – 1 519 (+0);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 431 310 (+1 755);

наземні робототехнічні комплекси – 2 054 (+16);

кораблі / катери – 34 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 126 850 (+548);

спеціальна техніка – 4 476 (+4),

крилаті ракети – 4 950 (+0).

Втрати Росії у війні на 28 липня 2026 року / Фото Генштабу

Нагадаємо, що СБС вполювали російський БпЛА "Форпост-Р". Його нівелювали у Курській області країни-агресорки. Він є тяжким дорогим ударно-розвідувальним БпЛА, носієм керованих боєприпасів.

Також Сили оборони завдали масштабного удару по тилу окупантів. Серед уражених цілей – експортний термінал у Ростові-на-Дону, де після влучання спалахнула масштабна пожежа.