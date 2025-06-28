Минус тысяча солдат России и уничтоженные самолеты: потери врага по состоянию на 28 июня

Россия ведет боевые действия против Украины и теряет в этой борьбе своих людей, вооружение и технику. Только за последние сутки на фронте погибли 1000 оккупантов.

Всего за время полномасштабной войны враг потерял более миллиона бойцов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Из-за потерь на фронте Россия вынуждена восстанавливать последние запасы бронетехники СССР, – ISW Потери России по состоянию на 28 июня С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла: личного состава – около 1 017 720 (+1 000) человек;

танков – 10 970 (+1);

боевых бронированных машин – 22 908 (+12);

артиллерийских систем – 29 665 (+35);

РСЗО – 1 425 (+1);

средств ПВО – 1 189 (+1);

самолетов – 420 (+4);

вертолетов – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 477 (+237);

крылатых ракет – 3 394 (+6);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53 415 (+131);

специальной техники – 3 921 (+0). Напомним, Силы обороны в ночь на 27 июня нанесли удар дальнобойными ракетами по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России. В результате атаки удалось уничтожить четыре вражеских самолета Су-34. Также произошел пожар в техническо-эксплуатационной части аэродрома.