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24 Канал Новости Украины Более 1800 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 28 марта
28 марта, 07:39
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Более 1800 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 28 марта

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За минувшие сутки ВСУ нанесли немало потерь российской армии.
  • Российская армия не досчиталась 1860 захватчиков, 17 танков, 61 боевую бронированную машину, 122 артиллерийские системы.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1860 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 910750 (+1860) человек,
  • танков – 10455 (+17);
  • боевых бронированных машин – 21762 (+61);
  • артиллерийских систем – 25387 (+122);
  • РСЗО – 1344 (+1);
  • средств ПВО – 1119 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144);
  • крылатых ракет – 3121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42280 (+210);
  • специальной техники – 3787 (+0).


Потери врага на 28 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что согласно уточненной информации, в результате удара Сил обороны по российскому аэродрому "Энгельс-2" 20 марта, было уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и в результате вторичной детонации.