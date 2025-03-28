Более 1800 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 28 марта

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1860 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 910750 (+1860) человек,

танков – 10455 (+17);

боевых бронированных машин – 21762 (+61);

артиллерийских систем – 25387 (+122);

РСЗО – 1344 (+1);

средств ПВО – 1119 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144);

крылатых ракет – 3121 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 42280 (+210);

специальной техники – 3787 (+0).



Потери врага на 28 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что согласно уточненной информации, в результате удара Сил обороны по российскому аэродрому "Энгельс-2" 20 марта, было уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и в результате вторичной детонации.