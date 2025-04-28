Еще 1160 ликвидированных оккупантов и уничтоженная техника: потери врага по состоянию на 28 апреля

Российская армия ведет массированные штурмовые действия, но Силы обороны стоят на защите Украины и наносят ощутимые потери врагу, уничтожая личный состав и технику. Так за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1160 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Россияне продвигаются на Сумщине, а ВСУ – на Харьковщине: обзор фронта от ISW Потери россиян в войне С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла: личного состава – около 949 800 (+1160) человек,

танков – 10 723 (+4),

боевых бронированных машин – 22 338 (+13),

артиллерийских систем – 27 038 (+31),

РСЗВ – 1 373 (+0),

средств ПВО – 1 145 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 083 (+72),

крылатых ракет – 3 196 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 46 292 (+105),

специальной техники – 3 860 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ Напомним, недавно украинские военные на Курщине уничтожили группу морпехов российской 810 бригады во время проведения специальных действий. Двух оккупантов ВСУ взяли в плен.