Благодаря ВСУ потери оккупантов каждый день растут и России скоро придется запускать производство автомобилей Lada. По состоянию на 29 ноября российская армия потеряла уже 88 380 военных.

За сутки еще 480 российских солдат отправились на "концерт Кобзона". Стоит отметить, что это количество ориентировочно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и подсчет осложнен.

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За минувшие сутки украинским воинам удалось уничтожить два российских самолета. Кроме того, украинские защитники обезвредили еще три российских танка и две артиллерийские системы.

Потери врага по состоянию на 29 ноября

танков – 2 911 (+3),

боевых бронированных машин – 5 866 (+5),

артиллерийских систем – 1901 (+2),

РСЗО – 395,

средств ПВО – 209,

самолетов – 280 (+2),

вертолетов – 261,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555,

крылатых ракет – 531,

кораблей /катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7),

специальной техники – 163.

На Луганщине ликвидировали подразделение россиян

В Генштабе ВСУ 28 ноября сообщили о ликвидации одного из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области. За прошедшую неделю эта вражеская группировка потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.

Кроме того, вблизи Бабиного в Херсонской области ВСУ поразили пункт управления россиян и уничтожили до 5 единиц военной техники. Также есть погибшие и раненые оккупанты, но по ним информация уточняется.

Силами обороны был поврежден железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области. В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты использовали мост для доставки вооружения и военной техники.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео