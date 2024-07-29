576 тысяч российский военных погибли в Украине: потери врага на 29 июля

29 июля 2024, 07:57
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Источник:

Генштаб

Силы обороны в течение последних суток ликвидировали 1310 оккупантов. Враг продолжает терять и технику.

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли 576 тысяч оккупантов. При этом в Генштабе отметили, что цифры ориентировочные, ведь интенсивность боев на фронте высокая.

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Потери врага на 29 июля

  • личного состава - около 576000 (+1310) человек,
  • танков – 8356 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 16103 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 16010 (+74) ед,
  • РСЗО – 1129 (+2) ед,
  • средства ПВО – 906 (+0) ед 906 (+0) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12805 (+39),
  • крылатые ракеты - 2406 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21634 (+62) ед,
  • специальная техника – 2690 (+19).


Потери российской армии / Инфографика Генштаба

Автор: Анастасія Лукашевська