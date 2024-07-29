576 тысяч российский военных погибли в Украине: потери врага на 29 июля
29 июля 2024, 07:57Читати новину українською
Источник:Генштаб
Силы обороны в течение последних суток ликвидировали 1310 оккупантов. Враг продолжает терять и технику.
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигли 576 тысяч оккупантов. При этом в Генштабе отметили, что цифры ориентировочные, ведь интенсивность боев на фронте высокая.
Смотрите также В Белгородской области горела подстанция: в России заявили об атаке дронов
Потери врага на 29 июля
- личного состава - около 576000 (+1310) человек,
- танков – 8356 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 16103 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 16010 (+74) ед,
- РСЗО – 1129 (+2) ед,
- средства ПВО – 906 (+0) ед 906 (+0) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12805 (+39),
- крылатые ракеты - 2406 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21634 (+62) ед,
- специальная техника – 2690 (+19).