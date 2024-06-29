Еще 1070 оккупантов и более 170 единиц техники: потери врага на 29 июня

Оккупационное войско продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 1070 захватчиков.

Таким образом враг в целом потерял около 541 560 человек личного состава. Также в результате успешных действий Сил обороны у врага еще "минус" тысячи единиц важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 541560 (+1070) человек,

танков – 8073 (+7);

боевых бронированных машин – 15505 (+25);

артиллерийских систем – 14480 (+57);

РСЗО – 1109(+0);

средств ПВО – 871(+0);

самолетов – 360(+0);

вертолетов – 326(+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 11538(+29);

крылатых ракет – 2331(+2);

кораблей/катеров – 28(+0);

подводных лодок – 1(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 19568(+54);

специальной техники – 2436(+5).



Потери врага на 29 июня / Инфографика Генштаба ВСУ