Еще 960 оккупантов и много техники: потери России по состоянию на 29 мая

Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки уменьшилась уже примерно на 1 361 070 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Билет в один конец: как Россия обманом вербует наемников из Африки воевать против Украины

Какие потери России?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 361 070 (+960) человек;

танков – 11 958 (+2);

боевых бронированных машин – 24 636 (+11);

артиллерийских систем – 42 860 (+28);

РСЗО – 1 808 (+2);

средств ПВО – 1 397 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 316 652 (+1750);

наземных робототехнических комплексов – 1 496 (+4);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 100 230 (+324);

специальной техники – 4 227 (+0);

крылатых ракет – 4 687 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

Напомним, что СБС ударили по базе российских военных на побережье Азова, когда те прятались в детском лагере. Там оккупанты намеренно обустроили свою базу.

Также Силы обороны били по важным объектам врага в России и на ВОТ. В частности, под прицелом снова оказался город Туапсе. Был зафиксирован пожар и задымление на территории местного НПЗ.

Кроме того, у оккупантов есть трудности и на фронте, ведь украинские дроны ограничивают их способность перебрасывать войска и запасы на передовую.