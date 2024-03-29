"Минус" 820 оккупантов и почти 190 единиц различной техники: колоссальные потери врага на 29 марта

29 марта 2024, 07:44
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 820 оккупантов.

Также враг несет колоссальные потери в технике и оружии. Тысячи единиц танков, артсистем, БМП и другого уже превратилось в металлолом.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 440 790 (+820) человек,
  • танков – 6922 (+8),
  • боевых бронированных машин – 13264 (+27),
  • артиллерийских систем – 10991 (+28),
  • РСЗВ – 1023 (+2),
  • средства ПВО – 735 (+6),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56),
  • крылатые ракеты – 2022 (+5),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14645 (+50),
  • специальная техника – 1807 (+7).


Потери врага на 29 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Анжеліка Байбак