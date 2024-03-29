"Минус" 820 оккупантов и почти 190 единиц различной техники: колоссальные потери врага на 29 марта
29 марта 2024, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам, нанося им немалые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 820 оккупантов.
Также враг несет колоссальные потери в технике и оружии. Тысячи единиц танков, артсистем, БМП и другого уже превратилось в металлолом.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 440 790 (+820) человек,
- танков – 6922 (+8),
- боевых бронированных машин – 13264 (+27),
- артиллерийских систем – 10991 (+28),
- РСЗВ – 1023 (+2),
- средства ПВО – 735 (+6),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56),
- крылатые ракеты – 2022 (+5),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14645 (+50),
- специальная техника – 1807 (+7).
Потери врага на 29 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ