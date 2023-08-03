Минус более 600 оккупантов и 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 3 августа

3 августа 2023, 07:56
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Источник:

Генштаб ВСУ

В захватнической войне Россия ежедневно теряет сотни своих граждан, но прекращать ее не собирается. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 247 850 личного состава. Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точное количество потерь России в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:

  • личного состава – 247 850 (+620);
  • танков – 4224 (+7);
  • боевых бронированных машин – 8234 (+21);
  • артиллерийских систем – 4892 (+26);
  • РСЗО – 704 (+4);
  • средств ПВО – 465 (+2);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4077 (+35);
  • крылатых ракет – 1 347 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7372 (+23);
  • специальной техники – 721 (+3).


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 3 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте

  • На Востоке продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения. Враг и дальше безрезультатно пытается наступать на Бахмутском и Марьинском направлениях.
  • К слову, на Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного на Шахтерском направлении.
  • ВСУ продолжают постепенно продвигаться на Юге. Силы обороны на Бердянском и Мелитопольском направлениях закрепляются на новых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Автор: Анжеліка Байбак