Минус 1 410 оккупантов, танки и артсистемы: потери врага по состоянию на 3 ноября

Силы обороны продолжают наносить врагу потери. За сутки 3 ноября российские войска потеряли еще 1 410 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. При этом отметим, что потери ориентировочные, ведь подсчет затруднен высокой интенсивностью боев.

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С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 699 тысяч воинов.

Потери врага 3 ноября

личного состава – около 699 090 (+1 410) человек,

танков – 9 182 (+12) ед.,

боевых бронированных машин – 18 523 (+36) ед.,

артиллерийских систем – 20 086 (+10) ед.,

РСЗО – 1 244 (+0) ед.,

средств ПВО – 994 (+0) ед.,

самолетов – 369 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 187 (+70),

крылатые ракеты – 2 629 (+1),

корабли / катера – 28 (+0) ед.,

подводные лодки – 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 28 160 (+46) ед.,

специальная техника – 3 584 (+1).



Потери россиян 3 ноября 2024 года / Инфографика Геншаба ВСУ