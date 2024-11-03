Минус 1 410 оккупантов, танки и артсистемы: потери врага по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2024, 07:47Читати новину українською
Силы обороны продолжают наносить врагу потери. За сутки 3 ноября российские войска потеряли еще 1 410 оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. При этом отметим, что потери ориентировочные, ведь подсчет затруднен высокой интенсивностью боев.
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С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 699 тысяч воинов.
Потери врага 3 ноября
- личного состава – около 699 090 (+1 410) человек,
- танков – 9 182 (+12) ед.,
- боевых бронированных машин – 18 523 (+36) ед.,
- артиллерийских систем – 20 086 (+10) ед.,
- РСЗО – 1 244 (+0) ед.,
- средств ПВО – 994 (+0) ед.,
- самолетов – 369 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 187 (+70),
- крылатые ракеты – 2 629 (+1),
- корабли / катера – 28 (+0) ед.,
- подводные лодки – 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 160 (+46) ед.,
- специальная техника – 3 584 (+1).