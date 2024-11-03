Минус 1 410 оккупантов, танки и артсистемы: потери врага по состоянию на 3 ноября

3 ноября 2024, 07:47
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Автор: Анастасия Лукашевская

Силы обороны продолжают наносить врагу потери. За сутки 3 ноября российские войска потеряли еще 1 410 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. При этом отметим, что потери ориентировочные, ведь подсчет затруднен высокой интенсивностью боев.

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С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 699 тысяч воинов.

Потери врага 3 ноября

  • личного состава – около 699 090 (+1 410) человек,
  • танков – 9 182 (+12) ед.,
  • боевых бронированных машин – 18 523 (+36) ед.,
  • артиллерийских систем – 20 086 (+10) ед.,
  • РСЗО – 1 244 (+0) ед.,
  • средств ПВО – 994 (+0) ед.,
  • самолетов – 369 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 187  (+70),
  • крылатые ракеты – 2 629 (+1),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 160 (+46) ед.,
  • специальная техника – 3 584 (+1).


Потери россиян 3 ноября 2024 года / Инфографика Геншаба ВСУ