Ликвидировали уже 40,6 тысяч захватчиков: свежие потери врага

Украинские военные продолжают сдерживать врага и наносить россии рекордные потери. По состоянию на 30 июля, украинские защитники ликвидировали уже 40 670 оккупантов.

Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 170 захватчиков. Поскольку россияне провалили все штурмы на Донбассе, наибольшие потери враг понес именно на Донецком направлении.

Кстати Сразу 300 направились на концерт Кобзона: в Харьковской области ВСУ уничтожили российских оккупантов

При этом такие цифры приблизительны, ведь идут интенсивные боевые действия. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.

Потери россиян в технике

Танков – 1759 (+10) единиц,

боевых бронированных машин – 3995 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,

РСЗО / MLRS – 258 (+0) единиц,

средства ПВО – 117 (+0) единиц,

самолетов – 222 (+0) единиц,

вертолетов – 190 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19) единиц,

специальная техника – 78 (+1).

Потери врага по состоянию на 30 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ наносят оккупантам серьезные потери: последние новости

29 июля в Донецкой области Сечеславские десантники сбили бронированный штурмовик оккупантов Су-25. "Приземлили" самолет "Иглой".

На Запорожье 29 июля ВСУ удалось ударить по еще одному складу россиян с боеприпасами.

Арестович уточнил, что за сутки украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов боеприпасов и 4 базы размещения личного состава и техники.

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