Уничтожены солдаты и вражеская техника: потери России на 30 декабря

Российская армия теряет на войне солдат и дорогостоящую технику, однако не останавливает атаки. Несмотря на уже миллионные потери враг стремится захватить больше территории.

За сутки на передовой ликвидированы 1 220 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Путин на грани, – морпех из Британии о серьезных проблемах в армии России Какие потери россиян на 30 декабря? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: Личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;

танков – 11 477 (+5);

боевых бронированных машин – 23 841 (+4);

артиллерийских систем – 35 589 (+19);

РСЗО – 1 582 (+1);

средств ПВО – 1 264 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400);

крылатых ракет – 4 136 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 72 010 (+119);

специальной техники – 4 031 (+1).

Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ Что известно о последних потерях России? На днях украинские защитники атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Одна из атак состоялась на ремонтное подразделение из состава 1 435 мотострелкового полка.

Зимой враг начал активно привлекать для штурмовой военную технику, в частности танки, которые получили название "ежи-дикобразы". Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты готовы доставлять и дальше новое "пушечное мясо", но Силы обороны успешно противодействуют врагу.