30 декабря, 06:45
2

Уничтожены солдаты и вражеская техника: потери России на 30 декабря

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • За сутки на передовой ликвидированы 1 220 оккупантов, а общие потери личного состава составляют около 1 206 910 человек.
  • С начала вторжения россияне потеряли десятки тысяч танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и БпЛА.

Российская армия теряет на войне солдат и дорогостоящую технику, однако не останавливает атаки. Несмотря на уже миллионные потери враг стремится захватить больше территории.

За сутки на передовой ликвидированы 1 220 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 30 декабря?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;
  • танков – 11 477 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 841 (+4);
  • артиллерийских систем – 35 589 (+19);
  • РСЗО – 1 582 (+1);
  • средств ПВО – 1 264 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400);
  • крылатых ракет – 4 136 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 010 (+119);
  • специальной техники – 4 031 (+1).


Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о последних потерях России?

  • На днях украинские защитники атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Одна из атак состоялась на ремонтное подразделение из состава 1 435 мотострелкового полка.

  • Зимой враг начал активно привлекать для штурмовой военную технику, в частности танки, которые получили название "ежи-дикобразы". Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты готовы доставлять и дальше новое "пушечное мясо", но Силы обороны успешно противодействуют врагу.