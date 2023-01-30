Почти пол тысячи оккупантов и десяток техники: потери России по состоянию на 30 января

30 января 2023, 08:10
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские захватчики ежедневно несут потери личного состава. Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 490 врагов.

С 24 февраля 2022 года Россия на войне в Украине потеряла уже 126 650 оккупантов. Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники.

Пограничники и ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области

Потери врага в технике

  • танков – 3201 (+4);
  • боевых бронированных машин – 6369 (+3);
  • артиллерийских систем – 2196 (+1);
  • РСЗО – 453 (+0);
  • средства ПВО – 221 (+0);
  • самолетов – 293 (+0);
  • вертолетов – 284 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0);
  • крылатые ракеты – 796 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4);
  • специальная техника – 199(+0).


Потери россиян на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях врагов

  • За прошедшую неделю 23 – 29 января наши военные уничтожили ориентировочно 5400 единиц личного состава противника и 437 единиц вооружения и военной техники. В частности, 52 танка, 98 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 8 реактивных систем залпового огня, 1 установку ПВО, 105 единиц автотехники, 6 единиц спецтехники, 1 корабль.
  • Известно, что 28 января наши морские пехотинцы успешно отработали по врагу и уничтожили 1 танк врага, 1 боевую машину пехоты, хранилище с боеприпасами и 7 оккупантов.
  • Также украинские пограничники и военные ВСУ ликвидировали вражеский склад боеприпасов в Луганской области. На видео можно увидеть момент попадания. Подробнее – смотрите здесь.

Автор: Діана Квасневська