Еще 2010 оккупантов и почти 250 единиц техники: колоссальные потери врага на 30 декабря

Россия продолжает нести потери в войне. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 2010 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 787 940 (+2010) человек,

танков – 9 663 (+7),

боевых бронированных машин – 20 003 (+22),

артиллерийских систем – 21 494 (+44),

РСЗВ – 1256 (+0),

средства ПВО – 1032 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 069 (+31),

крылатые ракеты – 3 003 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 32 551 (+141),

специальная техника – 3670 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно. Потери врага по состоянию на 30 декабря являются почти рекордными. Так, 28 ноября 2024 года украинские защитники ликвидировали 2 030 оккупантов, что является наибольшими потерями врага среди личного состава за сутки.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что с начала 2024 года общие потери России уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году противник заплатил самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.