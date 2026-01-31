Много россиян не вернутся домой: потери врага на 31 января
Россия продолжает атаки на разных направлениях фронта, но часто именно вражеская армия несет потери. ВСУ противостоят оккупантам, уничтожая их силу и живую технику.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Какие потери имеет Россия за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 239 590 (+880) человек;
- танков – 11 619 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 977 (+8);
- артиллерийских систем – 36 768 (+20);
- РСЗО – 1 632 (+1);
- средств ПВО – 1 290 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694);
- крылатых ракет – 4 205 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 377 (+58);
- специальной техники – 4 054 (+2).
Потери врага на 31 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери были у врага недавно?
На временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники поразили вражеский ЗРК "Оса" вблизи Семеновки. Кроме того, под удар попали несколько логистических объектов российских оккупантов в Запорожье – ремонтное подразделение, склады и объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Защитники провели успешные атаки на разных направлениях, в результате которых уничтожили российскую РЛС "Небо-СВУ" на Луганщине, пункты управления БпЛА и другие объекты на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
По разным подсчетам, в течение декабря Россия потеряла около 35 тысяч солдат. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров считает, что к лету эта цифра может вырасти до 50 тысяч.