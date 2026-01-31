Много россиян не вернутся домой: потери врага на 31 января

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии ориентировочно составляют:



Потери врага на 31 января / Инфографика Генштаба ВСУ

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские защитники поразили вражеский ЗРК "Оса" вблизи Семеновки. Кроме того, под удар попали несколько логистических объектов российских оккупантов в Запорожье – ремонтное подразделение, склады и объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Защитники провели успешные атаки на разных направлениях, в результате которых уничтожили российскую РЛС "Небо-СВУ" на Луганщине, пункты управления БпЛА и другие объекты на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.