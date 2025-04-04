4 апреля, 07:48
Более 1300 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 4 апреля
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1380 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 920950 (+1380) человек,
- танков – 10528 (+7);
- боевых бронированных машин – 21932 (+30);
- артиллерийских систем – 25663 (+38);
- РСЗО – 1349 (+1);
- средств ПВО – 1123 (+0);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 31669 (+72);
- крылатых ракет – 3123 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 42841 (+66);
- специальной техники – 3787 (+0).
Потери врага на 4 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, ВСУ впервые сбили российский БпЛА типа "Альбатрос М5". Известно, что этот дрон оборудован нейросетью, которая сразу сканирует территорию и определяет, есть ли на ней люди.