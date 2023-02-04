ВСУ отправили к Кобзону сотни оккупантов: колоссальные потери России по состоянию на 4 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Так, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 720 оккупантов.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожены 130 590 оккупантов. Следует отметить, что данные не содержат информацию относительно раненых россиян.
Обратите внимание 8 КамАЗов "300-х", – мэр Мелитополя рассказал о невероятных потерях врага
Потери России в технике по состоянию на 4 февраля
- танков – 3 218;
- боевых бронированных машин – 6 394;
- артиллерийских систем – 2 220;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 225;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 956;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 081;
- специальной техники – 203.
Что происходит на фронте
- Российские оккупанты пытались наступать сразу на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Захватчики несут колоссальные потери.
- Украинские защитники отразили ряд атак российских оккупантов. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
- Захватчики продолжают открывать огонь на разных направлениях. Враг наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре.
В оккупантов – колоссальные потери
Российские оккупанты уже поняли, что у них в Украине нет никакого успеха или будущего. Все, что "светит" врагу – пакет.
Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что оккупанты перевозят тела своих уже в грузовиках.
На территории Приазовья, где они захватили одно из наших учреждений и устроили свой госпиталь, они привезли 8 КамАЗов "трехсотых". Это сотни "трехсотых", которых они просто насыпью привезли, потому что у них нет другой возможности. Такое количество раненых и погибших, что кроме как насыпью они их уже не возят,
– отметил Федоров.
"Пакетизация" продолжается успешно. Ликвидированных оккупантов считают сотнями и тысячами.
Украинские защитники и защитницы освободят от захватчиков все города и села. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.