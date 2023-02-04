ВСУ отправили к Кобзону сотни оккупантов: колоссальные потери России по состоянию на 4 февраля

В Генштабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям России в войне против Украины. Так, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 720 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже уничтожены 130 590 оккупантов. Следует отметить, что данные не содержат информацию относительно раненых россиян.

Обратите внимание 8 КамАЗов "300-х", – мэр Мелитополя рассказал о невероятных потерях врага

Потери России в технике по состоянию на 4 февраля

танков – 3 218;

боевых бронированных машин – 6 394;

артиллерийских систем – 2 220;

РСЗО – 460;

средств ПВО – 225;

самолетов – 294;

вертолетов – 284;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 956;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 081;

специальной техники – 203.

Что происходит на фронте

Российские оккупанты пытались наступать сразу на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Захватчики несут колоссальные потери.

Украинские защитники отразили ряд атак российских оккупантов. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Захватчики продолжают открывать огонь на разных направлениях. Враг наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре.

В оккупантов – колоссальные потери

Российские оккупанты уже поняли, что у них в Украине нет никакого успеха или будущего. Все, что "светит" врагу – пакет.

Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что оккупанты перевозят тела своих уже в грузовиках.

На территории Приазовья, где они захватили одно из наших учреждений и устроили свой госпиталь, они привезли 8 КамАЗов "трехсотых". Это сотни "трехсотых", которых они просто насыпью привезли, потому что у них нет другой возможности. Такое количество раненых и погибших, что кроме как насыпью они их уже не возят,

– отметил Федоров.

"Пакетизация" продолжается успешно. Ликвидированных оккупантов считают сотнями и тысячами.

Украинские защитники и защитницы освободят от захватчиков все города и села. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.