Более 1000 окупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 4 марта

4 марта 2024, 07:40
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не выводит войска из Украины и продолжает нести потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли на фронте 1150 солдат.

С 24 февраля 2022 года потери врага уже достигли 417 950 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать точное количество потерь из-за интенсивных боев трудно.

Смотрите также Имели антидроновое ружье, но бросили "калаш": как россияне защищали танк от БпЛА под Авдеевкой

Потери врага на фронте

  • личного состава – 417 950 (+1150);
  • танков – 6648(+8);
  • боевых бронированных машин – 12 660 (+21);
  • артиллерийских систем – 10 210 (+22);
  • РСЗВ – 1004 (+1);
  • средства ПВО – 698 (+2);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2);
  • крылатые ракеты – 1916 (+1);
  • корабли /катера – 25 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13374 (+42);
  • специальная техника – 1621 (+1).


Потери врага 4 марта 2024 года

Когда среднесуточные потери врага были наибольшими

  • Британская разведка заявила, что среднесуточные потери врагов в феврале 2024 года стали крупнейшими с начала полномасштабного вторжения в Украину.
  • По подсчетам разведчиков, в феврале 2024 года Россия в среднем теряла 983 солдата в сутки.
  • Британские разведчики отметили, что это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, однако такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта.
Автор: Діана Квасневська