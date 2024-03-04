Более 1000 окупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 4 марта
4 марта 2024, 07:40Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не выводит войска из Украины и продолжает нести потери в живой силе и технике. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли на фронте 1150 солдат.
С 24 февраля 2022 года потери врага уже достигли 417 950 единиц личного состава. Однако они могут быть больше, ведь посчитать точное количество потерь из-за интенсивных боев трудно.
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Потери врага на фронте
- личного состава – 417 950 (+1150);
- танков – 6648(+8);
- боевых бронированных машин – 12 660 (+21);
- артиллерийских систем – 10 210 (+22);
- РСЗВ – 1004 (+1);
- средства ПВО – 698 (+2);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7845 (+2);
- крылатые ракеты – 1916 (+1);
- корабли /катера – 25 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 13374 (+42);
- специальная техника – 1621 (+1).
Потери врага 4 марта 2024 года
Когда среднесуточные потери врага были наибольшими
- Британская разведка заявила, что среднесуточные потери врагов в феврале 2024 года стали крупнейшими с начала полномасштабного вторжения в Украину.
- По подсчетам разведчиков, в феврале 2024 года Россия в среднем теряла 983 солдата в сутки.
- Британские разведчики отметили, что это дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, однако такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта.