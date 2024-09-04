Более 1300 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 4 сентября
4 сентября 2024, 07:22Читати новину українською
Россия продолжает нести большие потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1390 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.
Общие боевые потери врага достигли уже 620 тысяч человек. В частности, противник также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 620350 (+1390);
- танков – 8618 (+7);
- боевых бронированных машин – 16848 (+27);
- артиллерийских систем – 17694 (+30);
- РСЗО – 1177 (+0);
- средств ПВО – 940 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14616 (+43);
- крылатых ракет – 2580 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – (+35);
- специальной техники – 3014 (+12).
Потери врага на 4 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ