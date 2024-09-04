Более 1300 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 4 сентября

4 сентября 2024, 07:22
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Автор: Ирина Марцияш

Россия продолжает нести большие потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1390 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.

Общие боевые потери врага достигли уже 620 тысяч человек. В частности, противник также не смог досчитался танков, артиллерийских установок и другой техники.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 620350 (+1390);
  • танков – 8618 (+7);
  • боевых бронированных машин – 16848 (+27);
  • артиллерийских систем – 17694 (+30);
  • РСЗО – 1177 (+0);
  • средств ПВО – 940 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14616 (+43);
  • крылатых ракет – 2580 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – (+35);
  • специальной техники – 3014 (+12).


Потери врага на 4 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ