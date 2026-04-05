Укр Рус
Минус 1180 оккупантов, 4 танка и РСЗО: какие потери россиян на 5 апреля
5 апреля, 06:42
3

Минус 1180 оккупантов, 4 танка и РСЗО: какие потери россиян на 5 апреля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Россияне потеряли 1180 солдат, 4 танка и 3 РСЗО по состоянию на 5 апреля.
  • Общие потери россиян с 24 февраля 2022 года включают 11 839 танков и 4 517 крылатых ракет.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российской армии. Ежедневно из-за активного сопротивления оккупанты теряют не только технику, но и солдат.

Об актуальных потерях врага на 5 апреля рассказали в Генштабе.

Какие потери врага?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 303 550 (+1 180) человек;
  • танков – 11 839 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 350 (+6);
  • артиллерийских систем – 39 439 (+61);
  • РСЗО – 1 719 (+3);
  • средств ПВО – 1 338 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 219 443 (+2 427);
  • крылатых ракет – 4 517 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 87 355 (+206);
  • специальной техники – 4 112 (+3).


Потери врага на 5 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие болезненные потери были у россиян недавно?

  • Украина атаковала пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях, уничтожив также радиолокационную станцию ЗРК С-400 в Феодосии. Кроме того, под удар попали различные военные объекты, включая ЗРК "Тор", топливную цистерну и логистические хабы на оккупированных территориях Украины.

  • На днях Россия потеряла один из своих самолетов. В Крыму разбился российский истребитель Су-30 во время учебного полета. Он был без боекомплекта на борту, а экипаж смог катапультироваться.

  • Также известно, что Украина осуществила удары по Алчевскому металлургическому комбинату. Это было одно из старейших предприятий черной металлургии на Востоке Украины.