"Минус" более 800 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 5 февраля

Украинские защитники продолжают наносить существенные потери врагу. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 389 560 личного состава так называемой "второй армии мира". Стоит отметить, что эти данные являются неточными, ведь подсчитать количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь

Так, от 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 389 560 (+810) человек,

танков – 6 348 (+5),

боевых бронированных машин – 11 822 (+4),

артиллерийских систем – 9 349 (+18),

РСЗО – 979 (+0),

средства ПВО – 664 (+1),

самолетов – 332 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 173 (+0),

крылатые ракеты – 1 848 (+0),

корабли /катера – 24 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 412 (+19),

специальная техника – 1 486 (+7).



Потери врага на 5 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Какова ситуация на фронте