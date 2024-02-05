"Минус" более 800 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 5 февраля
5 февраля 2024, 08:02Читати новину українською
Украинские защитники продолжают наносить существенные потери врагу. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 389 560 личного состава так называемой "второй армии мира". Стоит отметить, что эти данные являются неточными, ведь подсчитать количество потерь врага в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь
Так, от 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 389 560 (+810) человек,
- танков – 6 348 (+5),
- боевых бронированных машин – 11 822 (+4),
- артиллерийских систем – 9 349 (+18),
- РСЗО – 979 (+0),
- средства ПВО – 664 (+1),
- самолетов – 332 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 173 (+0),
- крылатые ракеты – 1 848 (+0),
- корабли /катера – 24 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 412 (+19),
- специальная техника – 1 486 (+7).
Потери врага на 5 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.
Какова ситуация на фронте
- По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Больше всего – на Авдеевском направлении.
- Так, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.
- Также враг не оставляет попыток атаковать на Лиманском, Бахмутском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Впрочем, оккупанты успеха не имели.
- К слову, на Купянском и Шахтерском направлениях попыток атак врага не было зафиксировано.