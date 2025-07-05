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24 Канал Новости Украины Минус более 1000 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 5 июля
5 июля, 07:39
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Минус более 1000 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 5 июля

Ирина Марцияш
Основні тези
  • ВСУ "минунули" еще 1050 захватчиков и десятки единиц техники за последние сутки.
  • С начала вторжения потери врага включают 1 025 260 человек, 10 990 танков, 22 953 боевых машин, 29 921 артсистем и другую технику.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1050 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1025260 (+1050) человек,
  • танков – 10990 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22953 (+7);
  • артиллерийских систем – 29921 (+56);
  • РСЗВ – 1428 (+0);
  • средств ПВО – 1191 (+0);
  • самолетов – 420 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 43609 (+306);
  • крылатых ракет – 3439 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54148 (+149);
  • специальной техники – 3925 (+0).


Потери врага на 5 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ 

К слову, на днях дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.