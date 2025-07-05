Минус более 1000 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 5 июля
- ВСУ "минунули" еще 1050 захватчиков и десятки единиц техники за последние сутки.
- С начала вторжения потери врага включают 1 025 260 человек, 10 990 танков, 22 953 боевых машин, 29 921 артсистем и другую технику.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1050 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1025260 (+1050) человек,
- танков – 10990 (+2);
- боевых бронированных машин – 22953 (+7);
- артиллерийских систем – 29921 (+56);
- РСЗВ – 1428 (+0);
- средств ПВО – 1191 (+0);
- самолетов – 420 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 43609 (+306);
- крылатых ракет – 3439 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 54148 (+149);
- специальной техники – 3925 (+0).
Потери врага на 5 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, на днях дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска, что в Донецкой области. Тогда на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.