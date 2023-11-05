Почти 1000 оккупантов, ПВО, артиллерия и танки: безумные потери врага 5 ноября
5 ноября 2023, 07:57Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток захватить Украину, и даже огромные потери не останавливают Кремль. Только за минувшие сутки враги потеряли 990 единиц личного состава.
Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Какие потери врага на фронте
- личного состава – ориентировочно 305 090 (+990);
- танков – 5284 (+8);
- боевых бронированных машин – 9953 (+14);
- артиллерийских систем – 7375 (+12);
- РСЗО – 867 (+6);
- средств ПВО – 570 (+2);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0);
- крылатых ракет– 1554 (+3);
- кораблей /катеров – 20 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9730 (+14);
- специальной техники – 1047 (+9).
Потери врага 5 ноября 2023 года
Украина ударила по российскому кораблю в Крыму
- Вооруженные Силы Украины 4 ноября атаковали судостроительный завод "Залив" во временно оккупированной Керчи. Сначала россияне только говорили о работе ПВО, однако впоследствии российское Минобороны признало, что ВСУ повредили находившийся на заводе корабль.
- Враги не сказали, о каком именно корабле говорится и какие повреждения он получил. Однако источники 24 Канала рассказали, что наши военные поразили корабль типа "Каракурт" – он носитель опасных ракет типа "Калибр".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вражеский корабль еще даже не участвовал в плавании. Его готовили к тому, чтобы вывести в море и атаковать Украину.
- 5 ноября командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук подтвердил, что вражеский корабль последовал за "Москвой". Он подтвердил, что в месте атаки ВСУ стоял один из самых современных вражеских кораблей, несший крылатые ракеты типа "Калибр".