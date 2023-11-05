Почти 1000 оккупантов, ПВО, артиллерия и танки: безумные потери врага 5 ноября

Россия не оставляет попыток захватить Украину, и даже огромные потери не останавливают Кремль. Только за минувшие сутки враги потеряли 990 единиц личного состава.

Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага на фронте