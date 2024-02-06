Более 1000 оккупантов и 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 6 февраля

Силы обороны продолжают уничтожать врага и нанести ему существенные потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 390 580 личного состава. Стоит отметить, что это количество является неточным, ведь подсчитать ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь

Российская армия с 24 февраля 2022 года уже потеряла:

личного состава – около 390 580 (+1020) человек;

танков – 6 365 (+17);

боевых бронированных машин – 11 857 (+35);

артиллерийских систем – 9 367 (+18);

РСЗО – 979 (+0);

средства ПВО – 665 (+1);

самолетов – 332 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 173 (+0);

крылатые ракеты – 1 848 (+0);

корабли /катера – 24 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 12 453 (+41);

специальная техника – 1 496 (+10).



Потери врага на 6 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ