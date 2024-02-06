Более 1000 оккупантов и 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 6 февраля
6 февраля 2024, 08:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают уничтожать врага и нанести ему существенные потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 390 580 личного состава. Стоит отметить, что это количество является неточным, ведь подсчитать ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь
Российская армия с 24 февраля 2022 года уже потеряла:
- личного состава – около 390 580 (+1020) человек;
- танков – 6 365 (+17);
- боевых бронированных машин – 11 857 (+35);
- артиллерийских систем – 9 367 (+18);
- РСЗО – 979 (+0);
- средства ПВО – 665 (+1);
- самолетов – 332 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 173 (+0);
- крылатые ракеты – 1 848 (+0);
- корабли /катера – 24 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 453 (+41);
- специальная техника – 1 496 (+10).
Потери врага на 6 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ