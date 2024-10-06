Минус 1250 оккупантов, танки, артсистемы и автомобильная техника: потери врага 6 октября

Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1250 оккупантов.

Таким образом в Генштабе ВСУ сообщили, что противник в целом потерял более 600 тысяч человек личного состава. Кроме этого, в результате успешных действий Сил обороны у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 660470 (+1250) человек,

танков – 8919 (+3);

боевых бронированных машин – 17679 (+21);

артиллерийских систем – 19092 (+55);

РСЗО – 1216 (+0);

средств ПВО – 970 (+0);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49);

крылатых ракет – 2613 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 26006 (+101);

специальной техники – 3363 (+19).



Потери врага на 6 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ