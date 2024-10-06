Минус 1250 оккупантов, танки, артсистемы и автомобильная техника: потери врага 6 октября
6 октября 2024, 08:09Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Враг продолжает нести огромные потери на фронте в личном составе и технике. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1250 оккупантов.
Таким образом в Генштабе ВСУ сообщили, что противник в целом потерял более 600 тысяч человек личного состава. Кроме этого, в результате успешных действий Сил обороны у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 660470 (+1250) человек,
- танков – 8919 (+3);
- боевых бронированных машин – 17679 (+21);
- артиллерийских систем – 19092 (+55);
- РСЗО – 1216 (+0);
- средств ПВО – 970 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16578 (+49);
- крылатых ракет – 2613 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26006 (+101);
- специальной техники – 3363 (+19).
Потери врага на 6 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ