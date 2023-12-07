Более 1 100 оккупантов и 130 единиц техники: безумные потери врага на 7 декабря

Силы обороны продолжают давать мощный отпор российским оккупантам и наносят им немалые потери. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 120 солдат российской армии.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 336 230 личного состава. Следует отметить, что эта статистика может иметь гораздо большие цифры, ведь подсчитать точное количество ликвидированных захватчиков достаточно сложно в условиях активных боевых действий.

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Актуальные потери врага

Так, от 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла:

личного состава – около 336 230 (+1120) человек;

танков – 5 618 (+18);

боевых бронированных машин – 10 482 (+26);

артиллерийских систем – 8 045 (+21);

РСЗО – 919 (+0);

средства ПВО – 605 (+0);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 116 (+33);

крылатые ракеты – 1 571 (+1);

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 561 (+29);

специальная техника – 1 156 (+3).



Потери врага на 7 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны наносят немалые потери оккупантам на Херсонщине

Бойцы Национальной гвардии наносят ощутимые потери россиянам на временно оккупированных территориях Херсонской области. Да, благодаря метким действиям, удалось уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Кроме того, украинские защитники в Херсонской области также "минуснули":