Ликвидировали тысячу оккупантов и немало техники: Генштаб назвал потери оккупантов на 8 февраля

Потери России в войне продолжают расти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:



Потери врага на 8 февраля / Инфографика Генштаба

Спецподразделение ГУР "Призраки" поразило 6 объектов вражеской ПВО в течение января. Среди пораженных целей были ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны.

В ночь на 7 февраля украинские силы поразили нефтебазу "Балашово" в Саратовской области и несколько военных объектов на оккупированных территориях. Поражены пункты управления беспилотниками, скопления войск и реактивная система залпового огня. Однако, масштабы потерь врага еще уточняются.