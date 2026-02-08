Укр Рус
8 февраля, 06:48
3

Ликвидировали тысячу оккупантов и немало техники: Генштаб назвал потери оккупантов на 8 февраля

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • С начала вторжения Россия потеряла около 1 246 330 человек личного состава и 11 651 танк.
  • Российские потери включают 24 010 боевых бронированных машин и 37 044 артиллерийских систем.

Россия продолжает войну против Украины. Тысячи российских военных и значительное количество техники используются для наступательных действий на разных участках фронта. Однако, украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов.

Потери России в войне продолжают расти. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

  • личного состава – около 1 246 330 (+1 040) человек;
  • танков – 11 651 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 010 (+1) ;
  • артиллерийских систем – 37 044 (+8);
  • РСЗО – 1 637 (+0);
  • средств ПВО – 1 295 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 127 549 (+468) ;
  • крылатых ракет – 4 269 (+24);
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ;
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 77 439 (+60);
  • специальной техники – 4 069 (+5).


Какие потери понесла Россия за последнее время?

  • Спецподразделение ГУР "Призраки" поразило 6 объектов вражеской ПВО в течение января. Среди пораженных целей были ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны.

  • В ночь на 7 февраля украинские силы поразили нефтебазу "Балашово" в Саратовской области и несколько военных объектов на оккупированных территориях. Поражены пункты управления беспилотниками, скопления войск и реактивная система залпового огня. Однако, масштабы потерь врага еще уточняются.

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что численность российских войск на фронте составляет около 711 – 712 тысяч военных, а ежедневные потери составляют 1000 – 1100 человек. В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, однако потеряла 30 618 военных, что привело к дефициту в 8 618 человек.