Более 1200 захватчиков и десятки единиц техники: потери врага на 8 сентября

8 сентября 2024, 07:26
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1270 солдат.

Всего с 24 февраля 2022 года потери врага составляют более 620 тысяч человек личного состава. В частности, оккупанты также не смогли досчитаться танков, артиллерийских установок и другой техники.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 625260 (+1270) человек,
  • танков – 8636 (+4);
  • боевых бронированных машин – 16897 (+19);
  • артиллерийских систем – 17804 (+30);
  • РСЗО – 1180 (+2);
  • средств ПВО – 942 (+0);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80);
  • крылатых ракет – 2588 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47);
  • специальной техники – 3047 (+10).


Потери врага на 8 сентября 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ


 


 