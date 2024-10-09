Более 1000 военных, сотни единиц техники: потери врага 9 октября
9 октября 2024, 07:49Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает воевать в Украине и пытается захватить нашу землю. Однако ВСУ противостоят врагу и пытаются сдержать его на нашей земле.
Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте в Украине 1 150 единиц личного состава.
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Какие потери врага на войне
- личного состава – 664 120 (+1150) человек;
- танков – 8944 (+4);
- боевых бронированных машин – 17 751 (+11);
- артиллерийских систем – 19222 (+19);
- РСЗВ – 1223 (+0);
- средства ПВО – 973 (+0);
- самолетов – 368 (+0);
- вертолетов – 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 718 (+31);
- крылатые ракеты – 2 618 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 26240 (+55);
- специальная техника – 3 385 (+12).
Потери врага 9 октября 2024 года
Кстати, Россия российские военные самостоятельно сбили собственный дрон "Охотник", однако хотели это скрыть и выпустили "Искандер".