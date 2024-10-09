Более 1000 военных, сотни единиц техники: потери врага 9 октября

Россия продолжает воевать в Украине и пытается захватить нашу землю. Однако ВСУ противостоят врагу и пытаются сдержать его на нашей земле.

Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте в Украине 1 150 единиц личного состава.

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Какие потери врага на войне

личного состава – 664 120 (+1150) человек;

танков – 8944 (+4);

боевых бронированных машин – 17 751 (+11);

артиллерийских систем – 19222 (+19);

РСЗВ – 1223 (+0);

средства ПВО – 973 (+0);

самолетов – 368 (+0);

вертолетов – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 718 (+31);

крылатые ракеты – 2 618 (+0);

корабли /катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 26240 (+55);

специальная техника – 3 385 (+12).



Потери врага 9 октября 2024 года

Кстати, Россия российские военные самостоятельно сбили собственный дрон "Охотник", однако хотели это скрыть и выпустили "Искандер".