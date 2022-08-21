Уже 22 "двухсотых", - Арестович рассказал о массовом отравлении российских солдат

Ежедневно бойцы ВСУ увеличивают количество "двухсотых" российских оккупантов. Однако захватчики погибают не только в боях, но и в результате отравлений в тылу.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Также он поделился информацией о ситуации в Крыму.

По его словам, ВСУ там могут записать серьезный оперативный успех. Ведь после взрывов на полуострове кафиры начали выводить оттуда свою авиацию и опрокидывать ее в Россию.

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В войсках кафиров случилось массовое отравление

Арестович рассказал, что в российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.

22 человека - "двухсотые", по информации по состоянию на 17:00. Сейчас, возможно, уже больше,

– отметил советник ОП.

По его словам, часть захватчиков увезли в Севастополь.

"Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами", – добавил Арестович.

Он отметил, что россиян, которым удалось выжить, везут в Крым, чтобы спасти им жизнь. Однако, по мнению советника ОП, это будет трудно.

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Россия выводит свою авиацию из Крыма

Арестович подчеркнул, что россияне, которые собирались захватить Украину за 72 часа, выводят авиацию из Крыма, которую оккупировали еще в 2014 году.

"Из Крыма – главной пиар-точки путина. Сначала оттуда вывели корабли на восточное побережье, а теперь и авиацию забирают. Или же смещают как можно дальше от наших средств поражения", – добавил советник ОП.

По его словам, 20 августа на штаб флота в Севастополе упал беспилотник, который оккупанты "героически" сбили. Там не было взрывного заряда, так что верить в сообщение захватчиков о том, что "потерь нет", можно.

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