Крайне сомнительная "победа" в Авдеевке: ради чего умерло почти 50 тысяч россиян
Героическая оборона Авдеевки длилась более 4 месяцев, с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024 года. Захват полностью разрушенного города в Донецкой области стоил россиянам колоссальных потерь.
Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 каналу, почему "победа" россиян в районе Авдеевки крайне сомнительна. Отметим, что для сохранения жизни наших воинов главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выводе наших войск из Авдеевки.
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"Пиррова победа" оккупантов
По данным Вооруженных Сил Украины, за 4 месяца на Авдеевском направлении оккупационная армия потеряла 47 186 солдат. Однако россияне на это не обращают внимания и продолжают бить себя в грудь, хвастаясь "Пирровой победой".
Кроме потерь личного состава, шокируют потери врага в технике. Украинские бойцы с 10 октября в районе Авдеевки уничтожили 364 танка, 248 артиллерийские системы, 748 боевые бронемашины и 5 самолетов.
Авдеевка – важный политический кейс для Владимира Путина накануне так называемых президентских выборов в России. Как отметил военный обозреватель, военная цель захвата города была потеряна после того, как оккупационная армия осенью 2023 года не смогла захватить город блицкригом и наступление провалилось.
Мы прекрасно понимаем, что Путин станет президентом, но для него было крайне важно получить хотя бы какую-то победу на фронте. Поэтому российские оккупанты любой ценой пытались взять город,
– отметил военный обозреватель.
По его мнению, "победа" россиян сомнительна, если посчитать огромные потери. Враг захватил территорию, понеся неоценимые потери человеческой и военной силы.
Потери россиян в Авдеевке: что известно
- Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский сообщил, что потери россиян на Авдеевском направлении в семь раз больше, чем у Украины.
- Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сказал, что даже во время отступления из Авдеевки украинским защитникам удалось взять в плен много россиян.
- Отметим, что с 24 февраля 2022 года Силы обороны уничтожили более 402 тысяч солдат так называемой "второй армии мира".