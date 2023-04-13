Почти как страна среднего размера, – Череватый оценил потери фактически уничтоженной армии РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла огромное количество войск. По состоянию на сегодняшний день более 180 тысяч захватчиков уже уничтожены.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне постоянно пытаются восполнять собственные подразделения после потерь. Именно поэтому у них не прекращалась скрытая мобилизация.

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Потери России сопоставимы с армией "средней" страны

Как отметил Череватый, потери у оккупантов действительно значительны. Они регулярно осуществляют ротацию подразделений и отводят побитые формирования на восстановление.

Им нужно много людей. В свое время россияне фактически "выгребли" всех, кого только могли, на оккупированных территориях. Там доходило до того, что отменяли квоты для предприятий и не давали отсрочки людям с серьезными проблемами со здоровьем. А в самой России уже был введен электронный учет.

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Генштаб сообщил о потерях более 180 тысяч оккупантов только убитыми. Наверное, вдвое больше будет раненых, многие из которых имеют тяжелые травмы. Это огромная армия. Можно сопоставить с армией средней страны. И даже больше. Мощная группировка фактически полностью уничтожена,

– заметил Череватый.

Взамен они пытаются собирать огромное количество мобилизованных. Однако их нужно учить, регулярно пополнять, одеть, мотивировать. И со всеми пунктами у россиян есть проблемы.

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