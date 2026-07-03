Десантники уничтожили целый батальон россиян на одном из горячих направлений: уникальное видео

На Александровском направлении Силы обороны ведут наступательные действия. Потери россиян значительны. В частности, благодаря усилиям десантников, которые разгромили целый батальон оккупантов.

79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада поделилась редкими кадрами своих боев на Александровском направлении.

Смотрите также: Бойцы "Феникса" уничтожили российскую РСЗО стоимостью более 15 миллионов долларов

Как десантники разгромили вражеский батальон?

В зоне ответственности бригады враг безуспешно пытается действовать небольшими пехотными группами. Однако благодаря действиям десантников у противника возникли проблемы с логистикой на передовой. Поэтому оккупанты доставляют провиант преимущественно с помощью дронов.

В целом бойцы 79-й ОДШБр во время выполнения боевых задач на Александровском направлении уничтожили и ранили почти 500 российских военных. В результате этого противник фактически потерял целый батальон и не смог оперативно восполнить свои потери.

Ожесточенные бои 79-й ОДШБр: смотрите видео

Напомним, что российское наступление на фронте резко замедлилось. По данным аналитиков Института изучения войны, в июне 2026 года оккупанты продвигались в среднем на 1 квадратный километр в сутки, тогда как год назад этот показатель составлял более 16 квадратных километров. То есть темпы наступления упали почти в 16 раз.

Больше всего россияне продвинулись в районе Константиновки, но даже там их наступление остается медленным и сопровождается большими потерями.

В ISW отмечают, что за незначительные территориальные завоевания Россия платит все дороже. Только в июне оккупанты потеряли почти 39,5 тысячи военных убитыми и ранеными. В среднем это более 1 290 потерь на каждый квадратный километр продвижения – более чем в 19 раз больше, чем в прошлом году.