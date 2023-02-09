Чтобы Россия проиграла, нам нужно увеличить ее потери в 3 – 5 раз, – ОПУ

Россия несет бешеные потери в войне против нашего государства, но и дальше продолжает бросать на фронт все, что имеет. Для того чтобы оккупанты проиграли, ВСУ должны увеличить их потери еще в несколько раз.

Именно поэтому Украина постоянно говорит партнерам о необходимом для наших воинов оружии. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Украина должна увеличить потери России

Во-первых, с помощью нового оружия Вооруженные Силы Украины смогли бы отвести войну на определенное расстояние и сохранить ценные жизни наших бойцов. В то же время увеличить потери захватчиков, чтобы это, наконец, шокировало самих россиян.

Так, граждане страны-агрессора живут в "северокорейской информационной реальности": не обсуждают свои потери, а говорят только о потерях нашего государства. Более того, россияне даже радуются гибели граждан Турции в результате землетрясения.

Следовательно, Украине нужно больше говорить о наших ресурсных возможностях и доносить это до союзников. К тому же, в последние дни мы видели абсолютно четкие политические заявления относительно того, что Россия обязательно должна проиграть в этой войне.

Для того чтобы Россия проиграла, мы должны увеличить ее потери еще в 3 – 5 раз, тогда это действительно будет шокировать,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его мнению, в России должно возникнуть новое олимпийское движение под названием – "хороним по всей стране максимальное количество людей". Так, есть вероятность, что это приведет к шокирующей социально-протестной реальности. Однако пока этого еще нет.

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Актуальные потери врага по состоянию на 9 февраля

Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения украинские защитники демилитаризовали уже 135 010 российских оккупантов. Только за прошедшие сутки захватчики потеряли 910 единиц личного состава. Кроме того, ВСУ превратили в металлолом множество военной техники врага.