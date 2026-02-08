Укр Рус
24 Канал Новости Украины У России очередные безумные потери: ГУР за январь поразили 6 объектов ПВО оккупантов
8 февраля, 00:59
2

У России очередные безумные потери: ГУР за январь поразили 6 объектов ПВО оккупантов

София Рожик
Основные тезисы
  • Спецподразделение ГУР "Призраки" поразило 6 объектов вражеской ПВО в течение января.
  • Среди пораженных целей были ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны.

Россия продолжает нести серьезные потери. В последнее время у нее существенно уменьшилось количество средств ПВО.

Так, в течение января, как передает ГУР, Украина поразила 6 объектов российской ПВО.

Смотрите также Наши дроны столкнулись над головой оккупанта, – Федоренко рассказал, как БпЛА охотятся за врагом

Какие средства ПВО потеряли россияне?

Ряды российской ПВО поредели по всей линии фронта.

В течение морозного января мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" крушили элементы противовоздушной обороны врага по всей линии боевого соприкосновения,
– рассказали в разведке.

Точные удары пришлись на:

  • ЗРГК "Панцирь-С1",
  • ЗРК "Тор-М1",
  • ЗРК "Тор-М2" вместе с транспортно-заряжающей машиной,
  • РЛМ-МЭ из состава радиолокационного комплекса "Небо-М",
  • РЛС "Противник-ГЭ".

Ликвидация российской ПВО: смотрите видео

Потери России: последние новости