У России очередные безумные потери: ГУР за январь поразили 6 объектов ПВО оккупантов

В январе Силы беспилотных систем атаковали 6 средств ПВО России за 48 часов на ВОТ Донецкой области и Запорожья.

7 февраля Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации еще 730 оккупантов , а еще более 1200 единиц вражеского вооружения.

Всего в январе Россия мобилизовала 22 000 человек, а на фронте потеряла 30 618 человек. Такая ситуация с дефицитом людей зафиксирована второй раз с начала полномасштабного вторжения.