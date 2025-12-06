На Херсонщине уничтожено авто и двух оккупантов: их дивизия причастна к преступлениям в Буче

На временно оккупированной части Херсонщины ликвидированы двое российских военных и их автомобиль. Оккупанты были из состава одной из дивизии армии России, совершившей особо жестокие военные преступления на Киевщине в 2022 году.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

Что известно о ликвидации оккупантов?

В Херсонской области в День ВСУ, 6 декабря, состоялась операция Департамента активных действий ГУР МО Украины и местного Движения сопротивления. Во время нее было взорвано авто российских военных. В результате этого уничтожены двое оккупантов.

По данным разведки, ликвидированы россияне принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии армии России. Это подразделение, как отмечается, совершало тяжкие военные преступления на войне России против Украины.

В частности речь идет о преступлениях во время оккупации Киевщины, а именно Бучи в 2022 году, и на других направлениях фронта.

Как удалось уничтожить оккупантов: смотрите видео

Что известно о "праздничных" ударах по врагу?