Российские военные эвакуируются с Кинбурнской косы, – "Атеш"

Партизаны узнали, что российские войска оставляют позиции на оккупированной Кинбурнской косе, что на Николаевщине. Причиной стали проблемы с логистикой, обеспечением и потери оккупантов.

Об этом "Атеш" сообщил их агент из штаба группировки войск России "Днепр".

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Что происходит на Кинбурнской косе?

По словам агента, действия Сил обороны по уничтожению логистики врага заставили российских военных эвакуироваться с Кинбурнской косы.

Подразделения 337 полка оставляют позиции – снабжение полностью остановлено. Доставка боеприпасов, топлива и продовольствия прекратилась,

– утверждают в "Атеш".

Партизаны заявили, что вышеупомянутый полк отходит с северной и западной частей косы из-за значительных потерь оккупантов. А огневые группы, по их данным, не могут больше сбивать украинские беспилотники. Поэтому потери продолжают расти.

Отмечается, что часть россиян из оккупированной части Николаевщины ранее перебрасывали на Запорожское направление. Из-за этого враг на косе остался почти без личного состава, который и так не пополняли, добавили в "Атеш".

Сейчас, как утверждают в движении, командование противника перебрасывает своих военных на другие позиции, а на косе остается остальные подразделения "уже не способных удерживать оборону".

Логистическая система оккупантов на этом участке окончательно упала,

– резюмировали партизаны.

К слову, российские командиры приказали своим военным группировкам перевозить топливо по трассе Р-280 гражданским транспортом. Оккупанты прибегают к таким действиям в результате ударов Сил обороны по дороге, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

В гражданский транспорт враг планирует загружать канистры объемом от 20 до 1000 литров. А водителям запретят носить военную форму.