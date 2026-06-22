Били артиллерией и дронами: как спецназовцы ГУР отработали по россиянам на Юге

Украинские спецназовцы нанесли удары по российским позициям на фронте. Боевые действия велись, в частности, на Запорожском направлении.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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ГУР нанесло удары по оккупантам

Спецназовцы Департамента активных действий ГУР показали кадры ударов по российским войскам на юге. Бойцы рассказали, что атаковали врага с помощью артиллерии и FPV-дронов.

Под удары украинских военных попали укрытия противника, его живая сила, транспорт и военная техника. Все это они поразили за неделю боевых действий на Запорожском направлении.

Многочисленные удары ГУР по российским оккупантам: смотрите видео

Артиллерийский огонь разрушает укрытия захватчиков, а удары FPV беспощадно уничтожают пехоту, транспорт и технику российской оккупационной армии,

– написали спецназовцы.

Напомним, 20 июня Силы обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив на оккупированной части Херсонской области. Его россияне использовали для военной логистики между Крымом и южным направлением.

Кроме того, в Запорожской области под ударом оказался вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", а также ряд пунктов управления вражескими беспилотниками.