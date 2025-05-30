Откуда родом больше всего "двухсотых": СМИ установили 110 тысяч оккупантов, погибших в Украине

Кремль активно набирает на войну в Украину жителей беднейших регионов, для которых армия едва ли не единственная возможность повысить свой социальный статус. Журналисты выяснили, из каких регионов оккупанты гибнут чаще всего.

Так, вероятность погибнуть на войне для мужчин из Тывы или Алтая в 30 – 40 раз выше, чем для жителей Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Откуда больше всего россиян едет на войну

На 10 тысяч мужского населения больше всего погибших зафиксировано в Тыве (120), Бурятии (91) и Республике Алтай (89). В Москве этот показатель составляет всего 3 погибших на каждые 10 тысяч мужчин.

В Тыве почти четверть погибших – это осужденные, завербованные в частные военные компании или армии, еще треть – кадровые военные. В Алтае 47% погибших – добровольцы, подписавшие контракт после 2022 года. В Бурятии 25% погибших – это профессиональные военные, 34% – добровольцы, а каждый пятый – мобилизованный, что вдвое превышает средний показатель по стране.

В Москве среди погибших 10% – осужденные, 26% – добровольцы, 15% – мобилизованные, 20% – кадровые военные.

Демографы говорят, что региональные различия в уровне потерь связаны с социально-экономическими факторами. В беднейших регионах армия выполняет роль социального лифта, замещая отсутствие возможностей в образовании и на рынке труда. В Москве военная карьера менее популярна.

Также исследователи отмечают, что потери Тывы и Бурятии значительно превышают аналогичные показатели в других национальных республиках – например, в Дагестане, Ингушетии, Татарстане или Башкортостане они вдвое или втрое ниже. Это свидетельствует о том, что ключевую роль играют не этнические факторы, а социальное неравенство.

Реальное количество погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 170 000 до 246 000 человек.