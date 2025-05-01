Старый план Путина: почему россияне пытаются продвигаться, несмотря на кучу потерь

Российские оккупанты несут огромные потери на фронте. При этом они пытаются захватить как можно больше территории до того момента, как они будут вынуждены пойти на прекращение огня.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что Россия сознательно саботирует мирные переговоры. Они продолжают свой старый подход.

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Какой сейчас план у Путина

Как отметил Мусиенко, понятно, что Россия не захочет добровольно уйти с временно оккупированных территорий. Единственный вариант – силой выбить оккупантов, когда будет такая возможность.

Путин понимает, что чем больше он оккупирует украинской земли – тем больше он будет выдвигать требований на переговорах. Клочок за клочком они пытаются пролезть, чтобы потом рассказывать, что они и так продвигаются в Донецкой области, поэтому отдавайте ее,

– сказал Мусиенко.

Понятно, что Украина не согласится уступить России территории. Да и к самому прекращению огня есть много вопросов. К примеру, кто именно будет контролировать этот процесс и будут ли отводить тяжелое вооружение от линии боевого соприкосновения и т.д. Россия неоднократно нарушала все режимы прекращения огня еще с 2014 года.

Напомним, по состоянию на 1 мая Россия потеряла более 953 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10732 российских танки, 22364 боевых бронированных машин, 27136 артиллерийских систем и т.д.