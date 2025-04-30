В этом веке таких еще не было, – полковник запаса о рекордных потерях войск КНДР на Курщине

Российская армия потеряла половину своих сил в попытке вытеснить ВСУ из Курской области. Значительные потери понесли и подразделения Северной Кореи. Удалось выбить из строя примерно треть их контингента.

Подобного не было в XXI веке, ведь армия КНДР в последний раз участвовала в боевых действиях еще во время Корейской войны. Об этом 24 Каналу сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Какие потери понесли Россия и КНДР на Курщине

По информации Генштаба, безвозвратные потери российской армии на Курском направлении составляют 25,2 тысячи человек, ранены – 36,2 тысячи. Также в плен попали 983 российских военных, что позволило провести обмены военнопленными. Потери армии Северной Кореи на этом отрезке составляют более 4,5 тысячи убитыми и ранеными.

По словам Романа Свитана, это серьезные потери, особенно для северокорейских войск. КНДР потеряла около трети своего контингента – ориентировочно корпус или дивизию, ведь в целом в войне против Украины участвуют до 10 тысяч северокорейских военнослужащих.

В этом веке Северная Корея еще не имела таких потерь, потому что последний раз воевала в прошлом веке против Южной Кореи, поэтому армию нужно было "обстрелять",

– отметил военный эксперт.

Со стороны России сначала потери были обусловлены тем, что она не признала операцию в Курской области как полноценную военную. Москва называла ее "контртеррористической" под руководством фсб. Поэтому половина сил и средств, которые Москва направила на Курскую операцию, была уничтожена Силами обороны Украины.

Кроме того, Украина достигла одной из основных задач – удерживала на этом направлении около 100 тысяч российских военных. Половину из них удалось уничтожить или ранить, другая часть сейчас сосредоточена, в частности, на Белгородщине, где ВСУ начали наступательную операцию.

Цель – растянуть линию фронта и сформировать новый "северный фронт" протяженностью около 500 километров, от границы с Беларусью до реки Оскол.

Отметим, Северная Корея подтвердила участие армейских подразделений КНДР в боевых действиях против украинских военных на территории Курской области России.