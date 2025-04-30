Подібного не було у XXI столітті, адже армія КНДР востаннє брала участь у бойових діях ще під час Корейської війни. Про це 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан.

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Яких втрат зазнали Росія та КНДР на Курщині

За інформацією Генштабу, безповоротні втрати російської армії на Курському напрямку становлять 25,2 тисячі осіб, поранені – 36,2 тисячі. Також у полон потрапили 983 російські військові, що дозволило провести обміни військовополоненими. Втрати армії Північної Кореї на цьому відтинку становлять понад 4,5 тисячі убитими та пораненими.

За словами Романа Світана, це серйозні втрати, особливо для північнокорейських військ. КНДР втратила близько третини свого контингенту – орієнтовно корпус або дивізію, адже загалом у війні проти України беруть участь до 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

У цьому столітті Північна Корея ще не мала таких втрат, бо востаннє воювала минулого століття проти Південної Кореї, тому армію потрібно було "обстріляти",

– зазначив військовий експерт.

З боку Росії спочатку втрати були зумовлені тим, що вона не визнала операцію на Курщині як повноцінну військову. Москва називала її "контртерористичною" під керівництвом фсб. Через це половина сил і засобів, які Москва направила на Курську операцію, була знищена Силами оборони України.

Окрім того, Україна досягла одного з основних завдань – утримувала на цьому напрямку близько 100 тисяч російських військових. Половину з них вдалося знищити або поранити, інша частина зараз зосереджена, зокрема, на Білгородщині, де ЗСУ розпочали наступальну операцію.

Мета – розтягнути лінію фронту і сформувати новий "північний фронт" протяжністю близько 500 кілометрів, від кордону з Білоруссю до річки Оскіл.

Зазначимо, Північна Корея підтвердила участь армійських підрозділів КНДР у бойових діях проти українських військових на території Курської області Росії.