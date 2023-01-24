Армия России даже не вмешивается, пока ВСУ уничтожают "вагнеровцев", – военный эксперт

Россия специально запускает "вагнеровцев" на линиях разграничения, пренебрегая значительными потерями. Это очень сильно раздражает руководителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, среди российского руководства возникают конфликты.

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Сергей Кузан рассказал, что начальник Генштаба Валерий Герасимов просто производит зачистку "вагнеровцев".

"Он хочет иметь подконтрольных силовиков", – объяснил он.

По его мнению, между Евгением Пригожиным и Валерием Герасимовым пробежала черная кошка.

Есть попытка Герасимова полностью сточить частную армию Пригожина. Все это делается для того, чтобы снизить политическое влияние Евгения Пригожина, близкого к Путину,

– подчеркнул он.

Военный эксперт подчеркнул, что такая позиция, конечно, не нравится руководителю ПИК "Вагнера".

"Он считает несправедливым, что на него было возложено все бремя по штурму и взятию тех позиций", – подчеркнул он.

Герасимов просто пытается использовать "вагнеровцев".

И не редкие случаи, когда десантники стояли в стороне и следили за тем, как наши Силы обороны уничтожают "вагнеровцев",

– объяснил Кузан.

Это провоцирует определенное недовольство, чтобы его "потушить" и проходят кадровые ротации.

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Военный эксперт рассказал, что для украинцев это не будет иметь большого значения.

"Для нас враг остается одним и тем же, но все же мы должны не забывать, что в самой России идет очень жесткая внутренняя борьба между разными силовыми группировками", – отметил он.

Герасимов пытается хранить в своем кругу только лояльных к себе военных.

Группа Шойгу и Герасимова расставляет своих людей, устраняя нелояльных,

– добавил он.

По его мнению, объяснение этому – попытка продолжать реализовывать свою концепцию гибридной войны.

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