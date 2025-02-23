Сколько потерь России приходится на ударные БПЛА: Малюк шокировал цифрой

Украина успешно уничтожает противника, его живую силу и технику. Определяющую роль в ликвидации захватчиков играют дроны.

Сейчас Украина самостоятельно покупает или производит 96 процентов дронов для фронта. Во время пресс-конференции председатель СБУ Василий Малюк привел цифры, которые подтверждают значимую роль беспилотников в войне против россиян, передает 24 Канал.

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Дроны лучше всего уничтожают врага

По словам Малюка, на работу боевых дронов приходятся 85 процентов уничтожения живой силы противника, его техники и бронетехники. Относительно ударов по России, то Украина выбирает исключительно законные цели. Среди успешно пораженных объектов оккупантов – 48 целей. Это военные склады боеприпасов, аэродромы с самолетами, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. Силы обороны атакуют те объекты, которые питают деньгами минобороны России.

К слову, в Генштабе подтвердили удар по российской нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае.