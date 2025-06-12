Больше, чем в Украине, только в мировых войнах: Генштаб сравнил потери России с историческими
- Потери России в полномасштабной войне против Украины превысили миллион человек, что больше, чем в любом конфликте со времен Второй мировой войны.
- Генштаб ВСУ отмечает, что чем меньше оккупантов на украинской земле, тем быстрее удастся освободить территории.
- Центр противодействия дезинформации сравнил потери России в войнах разных десятилетий, подчеркивая, что нынешние потери в войне против Украины являются беспрецедентными для страны-агрессора.
12 июня стало известно, что потери России в полномасштабной войне против Украины достигли более миллиона человек. Большее количество людей оккупанты теряли только в мировых войнах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери были России в войнах на протяжении истории
В Генштабе отметили, что каждая имперская авантюра России имела свою цену:
- Северная война со Швецией, которая была в 1700 – 1721 годах, унесла 30 тысяч россиян.
- Французско-российская война с Наполеоном 1812 года – 200 тысяч русских солдат.
- Первая мировая война 1914 – 1918 годов обезвредила 2 миллиона русских и разрушила Российскую империю.
А за три с половиной года широкомасштабной агрессии против Украины, то есть с 24 февраля 2022 года, потери российских захватчиков составляют уже миллион человек.
Миллион уничтоженных и искалеченных из-за больных имперских амбиций. И это не окончательная цифра,
– отмечают украинские военные.
Какими были потери России в конфликтах на протяжении истории и в войне против Украины / Видео Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что не празднуют потери врага. Однако чем меньше оккупантов на украинской земле, тем быстрее удастся освободить наши территории от противника.
В Центре противодействия дезинформации также сравнили потери России в полномасштабной войне против Украины, а также другие цифры в различных войнах, где участвовала страна-агрессор в течение последних десятилетий.
Потери России в различных войнах в течение последних десятилетий / Инфографика ЦПИ
Из этих данных можно сделать вывод, что столько военных, сколько Россия потеряла за 3,5 года в Украине, страна-агрессор не теряла ни в одном конфликте, со времен Второй мировой войны.