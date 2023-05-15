Ликвидация двух полковников России: военный обозреватель объяснил, что к этому привело

Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить командование 4-й отдельной мотострелковой бригады российских оккупантов. Случилось это на Бахмутском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, не стоит удивляться, что некоторые российские офицеры действительно находятся вблизи линии фронта. Так иногда бывало и в других направлениях.

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Все из-за особенности командования в России

Мусиенко напомнил о наступлении оккупантов через Николаев с последующими планами выхода в Одессу в начале полномасштабного вторжения. Тогда ВСУ также выбили значительное количество российских офицеров.

У России есть определенные проблемы с военным командованием. Тамошняя система очень централизована. Поэтому им порой нужно присутствие старших офицеров.

Иначе они не могут. Ситуация с планированием и проведением боевых действий в российской армии очень централизована. Они ничего не придумали, чтобы сделать ее гибкой, как это организовала Украина. Чтобы согласовать все довольно быстро, они кидают старших офицеров на передовую,

– рассказал Мусиенко.

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