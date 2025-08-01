Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российская армия продолжает нести потери в личном составе и технике.

Только за минувшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 940 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 054 200 (+940);

танков – 11 068 (+1);

боевых бронированных машин – 23 068 (+2);

артиллерийских систем – 30 944 (+33);

РСЗВ – 1 451 (+0);

средств ПВО – 1 203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 057 (+163);

крылатых ракет – 3 551 (+3);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 56 894 (+72);

специальной техники – 3 935 (+0).



Потери России в войне с Украиной на 1 августа / Инфографика Генштаба